Opnieuw handgranaat aan deur omstreden café Bruut in Zwolle

Kankerpa­tiën­ten voelen zich weer vrouw tijdens beautywork­shop: ‘Ik wil niet zo’n chemokop’

11:00 ,,Door mijn ziekte raak ik mezelf kwijt. Ik herken me niet meer in mijn spiegelbeeld’’, zegt Gonnie uit Sint Jansklooster. Ze is een van de deelneemsters aan de workshop ‘Look Good Feel Better’. Een schoonheidsworkshop voor vrouwen met kanker bij Nazorgcentrum IntermeZZo in Zwolle.