Opnieuw klachten over straatwerving in Zwolle

Donateurs werven of abonnementen verkopen mag doordeweeks alleen nog in de Diezerstraat ter hoogte van de Ici Paris en de Zuivelhoeve. In het weekend is een plek beschikbaar aan het begin van de Luttekestraat en de Diezerstraat. Per locatie mag er één team staan met maximaal drie verkopers. Maar in de praktijk verspreiden zij zich toch weer over de hele Diezerstraat.

Gedragscode

Tot verbazing van The Sales Unit, een wervingsbedrijf uit Zwolle dat juist blij was met die nieuwe regels, vertelt woordvoerder Elon Wassink. ,,Voorheen stonden we soms met vijf teams dicht op elkaar. Dat ging niet.'' De strengere regels werkten echter maar heel even. ,,Wij houden ons aan de gedragscode voor donateurswerving, dat is van de vereniging DDDN. Maar er zijn bedrijven die dat niet doen. Die storen zich nergens aan.'' Volgens Wassink is er helemaal geen toezicht in Zwolle. ,,In al die jaren dat ik hier op straat werk, heb ik nog nooit iemand van Toezicht en Handhaving gezien.''

Hinderlijk

De nieuwe richtlijnen zijn vorig jaar opgesteld in overleg met winkeliersvereniging Citycentrum. Voorzitter Gerard van Dooremolen kan nog niet beoordelen of de aanpak werkt. Wel kreeg hij laatst een kritisch mailtje van de kledingzaak SONS aan de Diezerstraat. Volgens shopmanager Jeroen is 't daar vaak bal. ,,De verkopers staan voor de winkel en hangen over mijn stoepbord. Twee weken geleden hadden ze keihard muziek aan en stonden ze te schreeuwen. Het wordt steeds agressiever. Ik was er helemaal klaar mee.'' Hij zocht contact met andere winkeliers. ,,Iedereen herkent dit. Ik heb ook in Arnhem en Amsterdam gewerkt. Nergens is het zo hinderlijk als in Zwolle. Om de vijf seconden word je aangesproken.''

Gastvrije binnenstad