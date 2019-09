Opnieuw meteoor door de dampkring: tal van meldingen in Oost-Nederland

De meteoor raasde tegen 14.50 uur door de dampkring en vloog vervolgens over onder meer Oost-Nederland. Vanuit meerdere plekken komen meldingen binnen over de meteoor. Zo zou de meteoor zijn gezien in een onder meer Hattem, Lelystad, Zwolle.

De steen was waarschijnlijk “1 meter tot enkele meters” in doorsnee, is de eerste indruk van Joost Hartman, voorzitter van de Werkgroep Meteoren. De steen moet in elk geval groot zijn geweest, want het lichtspoor in de hemel was zo fel dat het boven het zonlicht uitkwam. Het grootste deel van de rots is waarschijnlijk verbrand in de dampkring. Een brokstuk dat zo groot is als “een vuist of een voetbal” is mogelijk in de Noordzee terechtgekomen.

De meteoor bevond zich tegen 14.50 uur boven het Duitse waddeneiland Langeoog, ten noordoosten van de provincie Groningen. De rots zal 50 tot 100 kilometer boven het oppervlak van de aarde zijn geweest toen hij verscheen. De werkgroep heeft zelfs meldingen gekregen vanuit Noord-Brabant, waar mensen het lichtspoor konden zien.

Quote Een goeie vier, vijf seconden was de meteoor wel zichtbaar. Michael Thompson, Ooggetuige

Motor

Michael Thompson uit IJsselmuiden zag de meteoor ook. Hij reed vanuit ‘s-Heerenbroek richting Zwolle toen hij de meteoor zag. ,,Je kon hem heel goed zien, met lichtsporen en al. Een goeie vier, vijf seconden was de meteoor wel zichtbaar.’’ De IJsselmuidenaar reed met de motor naar Zwolle en dacht in eerste instantie dat het in zijn helm om een reflectie van een medeweggebruiker ging. Pas later realiseerde hij zich dat het om een meteoor ging. Van een harde knal, die kan worden veroorzaakt bij het doorbreken van de dampkring, kreeg hij rond drieën niets mee.

Quote Ik dacht wat is dit dan. Heidy Veldhuis-Kalk, Ooggetuige Heidy Veldhuis-Kalk uit het Drentse Valthermond zat tegen 14.50 uur in de achtertuin toen het astronomische verschijnsel zich voordeed. ,,Ik dacht wat is dit dan,’’ reageert Veldhuis-Kalk. Tijd om een foto te maken had ze niet. Ze ging vervolgens op het internet op zoek naar wat die ‘vuurbal’ kon zijn. ,,Op Google zag ik toen dat het mogelijk om een meteoor ging,’’ aldus de Drentse.

Tweede meteoor

Het is de tweede keer in een kwartaal dat een meteoor boven Oost-Nederland raast. Op 28 juni hoorden inwoners van Oost-Nederland een harde knal. Een familie uit Harderwijk filmde toen bij toeval de meteoriet. De meteoriet kwam volgens experts rondom Hasselt neer, maar die werd tot dusver nog niet gevonden.

‘Bijzonder’

Sterrenkundige Marco Langbroek is verheugd met de tweede meteoor die in korte tijd bij daglicht in ons land wordt gezien. ,,De vuurbol van 14:50 uur zat, op basis van de meldingen, waarschijnlijk boven de Noordzee ten noorden van ons land.De tweede daglicht-vuurbol in 2.5 maand tijd, dat is toch wel bijzonder,’’ aldus Langbroek op Twitter.

