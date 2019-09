Opnieuw meteoriet door de dampkring: tal van meldingen in Oost-Nederland

De meteoor raasde tegen 14.50 uur door de dampkring en vloog vervolgens over onder meer Oost-Nederland. Vanuit meerdere plekken komen meldingen binnen over de meteoor. Zo zou de meteoriet zijn gezien in een onder meer Hattem, Lelystad, Zwolle en andere delen van het land. Waar de meteoriet is ingeslagen is nog niet bekend.