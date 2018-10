Opnieuw protest tegen Zwarte Piet in Zwolle

Dit jaar organiseert de actiegroep een brievenactie. Op Facebook schrijft de groep: ‘Anno 2018 Zwarte Piet in Zwolle is onacceptabel! Help mee de gemeente en de sponsoren een tegengeluid kenbaar te maken. Kopieer onderstaande brief en stuur hem naar de bijgeleverde email adressen. Laten we hun inboxen overstromen met de toekomst waarin Zwarte Piet niet langer welkom is!’