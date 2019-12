Opnieuw schietpartij in Zwolle, politie zoekt verdachten

De politie is uitgerukt en doet sporenonderzoek. Het centrum bevindt zich op de kruising van de Van Schoonhovenstraat met de Radewijnstraat in de wijk Diezerpoort. Die straten zijn afgezet. Of het om een gerichte aanslag op het centrum gaat is niet bekend.

Kogelvrije vesten

Domusica is onder meer een ontmoetingsplek voor de Turkse gemeenschap. In de buurt van de ingang zijn acht hulzen gevonden, wat er op duidt dat er minimaal acht keer is geschoten. De aanwezige politieagenten dragen kogelvrije vesten. Rechercheurs zijn inmiddels ook ter plekke, evenals speurhonden. Volgens een buurtbewoonster is het, normaal gesproken, een ‘rustige buurt’.

Gewonden

In eerste instantie ontstond er verwarring, omdat niet duidelijk was of het daadwerkelijk om een schietpartij ging. De politie kreeg een melding binnen dat er schoten waren gelost, maar er moest eerst onderzocht worden of dit daadwerkelijk zo was. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. De politie zoekt getuigen.

Liquidatiepoging

Het is de zoveelste schietpartij binnen een korte periode in Zwolle. Zo was er eind september een liquidatiepoging in Stadshagen en werd de maand erna geschoten in Holtenbroek. In diezelfde wijk werden vorige maand een bestelbusje en woning beschoten.