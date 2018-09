Opnieuw speciaalbier proeven op festival in Grote Kerk Zwolle

video Zwolle en Hasselt 'supertrots' op magistrale Anna van der Breggen

29 september De wereldtitel van wielrenster Anna van der Breggen straalt af op haar woonplaats Zwolle. Sportwethouder René de Heer (VVD) is dan ook 'supertrots' op de kersverse wereldkampioen. Ook in haar geboorteplaats Hasselt wordt trots gereageerd. ,,Helaas is ze verhuisd", zegt burgemeester Eddy Bilder.