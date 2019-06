Opnieuw tegenslag bij plaatsen reclamemast Hornbach Zwolle: loodzware kraan staat verkeerd

Rond 12 uur vanmiddag zou de reclamekrans bovenop de mast worden geplaatst met behulp van een torenhoge kraan uit Barneveld. Maar twee uur later bleek sprake van een probleem: de loodzware kraanwagen is opgebouwd bovenop een waterafvoer. Het zou gaan om kunststof afwateringscontainers, precies onder de platen van de kraan. De ondergrond is daar niet stevig genoeg. Daarom moet de kraan een stukje verhuizen. Alles wordt vanmiddag in allerijl omgebouwd. ,,Eind van de middag, begin van de avond hopen we te kunnen beginnen met het takelen,’’ aldus woordvoerder Maarten Post van het Duitse bouwmarktconcern.

Gisteren moest er ook al een grotere kraanwagen komen om de onderkant van de mast te plaatsen. Het reclameobject weegt vele tonnen is nog weer steviger geconstrueerd dan de vorige. Die werd - eenmaal geplaatst - niet veilig genoeg gevonden door Hornbach. Bij wind kon de kroon afknappen. Met alle gevolgen van dien, want de mast staat niet alleen naast de bouwmarkt, maar ook langs de drukke Blaloweg. De directie nam daarom geen enkel risico. Vlak voor kerst 2017 werd alles weer ontmanteld. De klus duurde een paar dagen. Het bouwen van een nieuwe nam bijna anderhalf jaar in beslag. De mast mag net zo hoog zijn als de vorige; die vergunning was er immers al. Wel heeft de gemeenteraad besloten dat nieuwe masten lager moeten uitvallen. Het bord is straks vanaf de rijksweg A28 te zien. Dat is uiteraard de bedoeling, omdat de bouwmarkt klanten uit de hele regio Zwolle wil bereiken.