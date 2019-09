Opnieuw twee jongeren opgepakt voor ‘gewapende’ beroving op tienermeisje in Zwolle

Aantal rookvrije voetbal­clubs landelijk verdubbeld

16:18 Het aantal rookvrije sportverenigingen is dit jaar verdubbeld. Dat blijkt uit cijfers die de voetbalbond KNVB vandaag bekend heeft gemaakt. Vanaf 1 september zijn 1152 sportclubs gedeeltelijk of geheel rookvrij, waar dat vorig jaar 550 clubs betrof. Bij voetbalclubs die gedeeltelijk of geheel rookvrij waren is het aantal gestegen van 208 in 2018 naar 432 dit jaar.