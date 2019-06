Opnieuw waarschuwing: liever niet zwemmen in Zwolse Agnietenplas

video Nederlands kampioen paaldansen Larissa (42) uit Zwolle: ‘Paaldansen is vrouwenpo­wer’

10:34 Larissa Hop-Fink (42) oogt tenger en sierlijk. Maar zodra ze haar hand om de paal klemt verandert ze in één bonk kracht. Ogenschijnlijk moeiteloos hangt ze ondersteboven of verticaal, louter op de kracht van haar armen of benen.