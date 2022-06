Opnieuw weigert Zwolle mee te doen aan landelijke wietproef, ook coffeeshops blijven kritisch

update Slachtof­fer dodelijke aanval door stier bij slachtbe­drijf Vion is chauffeur (37) uit Nieuwleu­sen

Bij slachtbedrijf Vion in Tilburg is vrijdagochtend een 37-jarige man uit Nieuwleusen omgekomen, nadat hij werd aangevallen door een stier. Het gaat om een chauffeur van transportbedrijf Stens Transport uit Staphorst. Een woordvoerder van het slachtbedrijf aan de Enschotsestraat laat weten dat Vion meeleeft met de familie en nabestaanden van het slachtoffer. „Het is vreselijk.”

10 juni