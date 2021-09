Oppositie eist spoeddebat, voor huisjesmelkers ook Zwolle overspoelen

Studenten­huis in Zwolle hoeft niet te wijken, rechter wijst klacht buurvrouw af

22 september Een bewoonster van de Warmoesstraat in Zwolle heeft vergeefs geprotesteerd tegen de vergunning voor een studentenhuis pal naast haar woning. Ze klaagt over feestjes en overlast in het huis dat al twee jaar ingericht is voor studenten. Woensdag verklaarde de Raad van State haar hoger beroep ongegrond.