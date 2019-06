Oppositie neemt Overijssels coalitieakkoord onder vuur: ‘ambities niet groot genoeg’

De trotse en tevreden coalitie CDA, VVD, PvdA, ChristenUnie en SGP kan eindelijk aan de slag en staat te trappelen om de gemaakte plannen uit te voeren. De oppositie gaat er echter met gestrekt been en geslepen messen in. Johan Almekinders van de grootste oppositiepartij FVD noemt het akkoord ,,een bundeling kleurloze teksten van een grauwe middencoalitie.'' Toch is bij hem ook tevredenheid te bespeuren, met name over de ‘nuchterheid’ met uitgaven aan de energietransitie. Van de extra linkse partij die ChristenUnie in de coalitie wilde is volgens FVD weinig te merken. ,,Kennelijk hebben we inhoudelijk toch veel invloed.’’