Oppositie raad Zwolle ziet zes wethouders niet zitten

Oppositiepartijen SP en CDA zijn er faliekant tegen. Het levert alleen maar extra kosten op terwijl we met een miljoenentekort op het sociaal domein te maken hebben, zegt fractievoorzitter Brammert Geerling. Hij slijpt de messen al voor het debat over het aanstaande coalitieakkoord. Dat plan is al vrij snel te verwachten van formateur Janco Cnossen en onderhandelende partijen GroenLinks, ChristenUnie, Swollwacht en VVD. De eerstgenoemde partijen willen twee wethouders leveren, de beide andere elk één.

Logische keuze

Volgens formateur Janco Cnossen en GroenLinks-voorvrouw Sylvana Rikkert is dat een hele logische keuze, want de stad staat zware opgaven te wachten in onder meer het sociaal domein (Wmo/jeugdzorg) en de energietransitie. Ook de regionale centrumfunctie van de stad vergt extra inzet. Zo moet er hard worden getrokken aan een goede positionering in Den Haag en Brussel.

Geerling vindt de keuze lastig te verkopen aan de Zwolse burger. ,,De lobby voor Zwolle, in Den Haag en Brussel, daar is de burgemeester toch voor?'' ,,En de opgave in het sociaal domein, die was toch altijd al zwaar?''

Lijnen uitzetten

CDA-er Jan Nabers meent ook dat er niets nieuws onder de zon is. ,,De veranderingen in het sociaal domein, daar hebben we al sinds 2015 mee te maken. Natuurlijk is het nodig om goed naar het sociaal domein te kijken, maar daarvoor heb je ambtenaren. Je moet als wethouder niet zelf het werk gaan doen, maar de lijnen uitzetten.''

,,Het lijkt er op dat er hier machtspolitiek wordt bedreven'', meent Nabers. ,,Wij zijn groot en willen er allebei twee'', verwijst hij naar de ChristenUnie en GroenLinks. Waarom dan niet alle vier (inclusief VVD en Swollwacht) één wethouder, vraagt hij zich hardop af. ,,En wat nou raadsbreed-akkoord? Tot nu toe is de raad helemaal niets gevraagd. Het lijkt erop dat straks al alles in beton is gegoten.''

Ambities

Ook Sonja Paauw is kritisch. ,,Het mag natuurlijk niet zo zijn dat dit aantal is gekozen doordat iedere coalitiepartij een wethouder wil leveren.'' Geerling van de SP vindt dat ook. ,,Als ChristenUnie er twee wil, gaat GroenLinks natuurlijk niet met één akkoord.'' Paauw kan zich overigens wel voorstellen dat een stad met zoveel ambities een extra wethouder kan gebruiken, maar constateert ook dat vergelijkbare gemeenten allemaal vijf hebben.

Parttime