Oppositie Zwolle vangt bot met Young Ones-motie

Oppositiepartijen D66, SP, PvdA en CDA zijn er niet gerust op dat het jeugdtheater in Zwolle behouden blijft, nadat artistiek leider Jeroen Kriek van The Young Ones in januari besloot na tien jaar te stoppen. Die beslissing zorgde voor veel onrust. De Provinciale Staten van Overijssel namen onlangs al een motie aan die de subsidie (jaarlijks 50.000 euro) voor The Young Ones of soortgelijke initiatieven voor twee jaar garandeert. Een soortgelijke motie werd maandagavond in Zwolle ingediend, maar zonder succes.

Waar de oppositiepartijen gokten op steun van de cultuurminnende coalitiepartij GroenLinks, vindt die dat haar wethouder op dit moment voldoende doet. ,,Het is jammer dat de artistiek leider heeft besloten te stoppen. Voor ons is het ongelooflijk belangrijk dat er een plek als The Young Ones blijft. Ik ben blij dat het geld beschikbaar blijft. Deze motie is voorbarig en overbodig’’, oordeelde GroenLinks-raadslid Patrick Pelman.