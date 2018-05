Oprichter Kameroperahuis Zwolle vertrekt na elf jaar

video Zwolse studenten vrijwillig bespoten met pepper­spray: 'Dit is niet verant­woord'

8:52 Vrijwillig pepperspray in je ogen laten spuiten, je moet het maar willen. Oogartsen vinden het volstrekt onverantwoord. Toch liet een aantal eerstejaars leerlingen van de opleiding Handhaver Toezicht en Veiligheid (HTV) van het Deltion College in Zwolle het gisteren gebeuren. Om een kijkje te nemen in het leven van een politieagent. ,,Je hebt er nog wel een aantal uren last van.’’