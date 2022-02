Oproep | Gaan jullie in februari trouwen op een bijzondere dag? Laat het ons weten!

video Coronapa­tiënt Gert uit Heerde zit thuis aan zuurstof, en met hem duizenden anderen: ‘Nog een lange weg te gaan’

Tijdens de pandemie in Nederland lagen meer dan 12.000 ernstig zieke coronapatiënten thuis aan het zuurstof. Zij werden niet meegeteld in de ziekenhuiscijfers, wat betekent dat het coronavirus in Nederland nog harder heeft toegeslagen dan gedacht. ,,Hier in mijn eigen omgeving kan ik veel beter tot rust komen", vertelt Gert Palm uit Heerde.

28 januari