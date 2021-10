OPROEP | Gasprijzen gaan door het dak! Wat doe jij om je verbruik omlaag te brengen?

Nooit verstandig, een wedstrijd­je hardrijden met de politie: dat kost Zwollenaar z'n rijbewijs

5 oktober Een 27-jarige Zwollenaar is een wedstrijdje op de snelweg duur komen te staan. Hij zag een uitdager in de sportieve Mercedes die hij achter zich in het vizier kreeg. Hij gaf een dot extra gas, want als snelheidsduivel wil je wel echte indruk maken. En zeker weten dat je wint. Maar het was een actie in het kader van 'nooit verstandig': Het was voorbij toen hij de Mercedes achter zich verdacht blauw zag flitsen.