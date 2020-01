OPROEP | Groot fan van de Dolly Dots? Dan zoeken we jou!

Zong (of zing) jij altijd keihard mee met Love me just a little bit more? Hing (of hangt!) jouw slaapkamer vol posters van de dames? Wilde jij altijd die éne Dolly Dot zijn? Heb je nog foto's uit die tijd? Of heb jij kaarten weten te bemachtigen voor één van de nieuwe concerten? Dan is de Stentor op zoek naar jou!