Oproep: Hoe moet Zwolle eruitzien in 2030?

Hoge flatgebouwen om aan de woningvraag te voldoen? Een bruisende binnenstad vol festivals of juist een stiltezone? Wel of geen windmolens en zonneparken? Hoe moet Zwolle eruitzien in 2030? De redactie deed vast een rondje door de stad.

Hoe moeten groei en veranderingen op het gebied van duurzaamheid, woningbouw, economie en de zorg de stad sterker en completer maken? Dat is een aantal van de vragen die de onderhandelende partijen ChristenUnie, GroenLinks, Swollwacht en VVD aan Zwollenaren voorleggen.

Leidraad

Ze schreven er een visie in grote lijnen voor. Die moet als leidraad dienen voor inwoners die er zelf hun licht over willen laten schijnen. Die reactie mag in 250 woorden via de website van de gemeente Zwolle gegeven worden. Daarmee willen de partijen de agenda voor de komende vier jaar uitwerken. Het nieuwe college zet daarin uiteraard zijn eigen accenten, vermelden ze toch nog even. 'Met duurzaamheid als belangrijk uitgangspunt'.

Bruisender

Wat zien de partijen zelf voor futuristisch plaatje? 'Een duurzame stad, een groene stad, een historische stad', sommen ze op. Maar ook: 'een stad die stedelijker, diverser en bruisender is geworden' en waar Zwollenaren 'geen verlegenheid kennen om in de eigen omgeving om hulp te vragen en waar nodig een beroep op de overheid kunnen doen'.

Voor die 'stedelijkheid' hoeven we niet bang te zijn, zegt Herman Reezicht, voorzitter van het Zwols Architectuur Podium (ZAP). ,,Stedelijkheid is niet per se bebouwing", aldus de architect en stedenbouwkundige. ,,Het is ook hoe je de stad gebruikt." Ter voorbeeld schetst hij het Zwolle van twintig jaar geleden. ,,Overal stonden auto's geparkeerd in de binnenstad, werd er volop doorheen gereden met auto's. Nu is het bijna één groot plein, met veel groen, waar mensen recreëren. Het is een echte verblijfsplek geworden. Zwolle is enorm in kwaliteit toegenomen."

Rotte plekken

Er zijn nog wel wat rotte plekken rond de binnenstad. ,,Denk aan het Noordereiland en de Weeshuispassage. Die laatste lijkt wel een oefenterrein voor militairen. Daar moeten we als Zwollenaren initiatief in nemen. Als je je een plek toe-eigent, wordt die ook van jou en verbetert de ruimtelijke kwaliteit."

Monocultuur

Dat is een beetje door aan het slaan op de Grote Markt, vindt hij. Voorheen was de monocultuur daar het verkeer, nu lijkt het bijna een monocultuur van terrassen met enorme loungebanken te worden. Als dat plein van iedereen moet zijn, moeten we er meer evenwicht in brengen. Zodat je je als voetganger of fietser geen weg hoeft te banen door de terrassen."

Hoogte

En ja, om aan de groei en dus de grote woningvraag te voldoen, moet er wellicht inderdaad 'de hoogte in' gebouwd gaan worden. ,,Maar Zwolle kan dat hebben. Kijk naar de Koestraat, voorname maar heel hoge panden. En het Kraanbolwerk, de Harm Smeengekade en de studentenflats. Het historische Zwolle kan dat hebben."

Groen