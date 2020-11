OPROEP | Operatie of behandeling uitgesteld door corona? Laat het ons weten

poll Filmthea­ter Fraterhuis in Zwolle baalt: ‘Heb de neiging dit een schijnmaat­re­gel te noemen’

3 november De 140 vrijwilligers van filmtheater Fraterhuis in Zwolle hadden net hun draai een beetje gevonden in de nieuwe werkelijkheid. Directeur Henriëtte Boerhof moet ze met pijn in het hart opnieuw naar huis sturen. ,,Filmhuizen en theaters zijn geen enorme brandhaarden.’’