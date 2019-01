Oproep verruiming openingstijden coffeeshops Zwolle zorgt voor verdeeldheid

Overlast

Volgens de Zwolse jongerenafdeling van de VVD (JOVD) is het Zwolse drugsbeleid achterhaald. De gemeente Zwolle zou de sluittijd van één uur 's nachts los moeten laten voor coffeeshops. Door cannabisgebruikers langer in de wietzaken te houden, zou overlast van deze doelgroep op straat verminderd worden. Sandra Spreij van coffeeshop Sky High liet eerder deze week weten wel wat in dit voorstel te zien. De Zwolse gemeenteraad praat hoogstwaarschijnlijk later dit jaar over de Zwolse coffeeshopregels, zodra de procedure rond de nieuwe afhaalcoffeeshop De Pijp aan de Vechtstraat afgerond is. Dat wordt de vijfde wietzaak van Zwolle, waarmee alle vergunningen vergeven zijn.

Vrijheid

Op Facebook zijn de meningen verdeeld over de JOVD-oproep. Michiel Veltman ziet oude tijden herleven: ,,Hèhè, eindelijk komt de vrijheid van de jaren 70/80 weer terug. Maar ik denk dat het idee het niet gaat halen. Dit omdat roken stééds verder verboden wordt.’’ Dennis Wiggers is een andere mening toegedaan: ,,Als je wilt blowen ga je maar lekker naar je zolderkamertje!’’ Jeffrey Littel vraagt zich af of het voor coffeeshops überhaupt verstandig is langer open te gaan. ,,Je krijgt immers het volk wat de kroeg uit gedweild wordt laat op de avond nog als gast. Over het algemeen zorgt drank voor overlast (niet wiet) en dan verbindt men de overlast weer aan de coffeeshops.’’ Lydia van der Zanden schrijft op haar beurt: ,,Ik begrijp niet zo goed waarom men zo krampachtig afwijzend staat tegenover een joint, terwijl dagelijks enorme hoeveelheden alcohol wordt geconsumeerd. Wanneer je een drankzaak uitstapt met een stel flessen word je lachend toegeknikt: feestje? Maar kom je een coffeeshop uit dan krijg je misprijzende blikken en ben je ineens een ‘drugsverslaafde’. Maar om even in te gaan op de vraag of coffeeshops terrassen mogen uitzetten: ik kan me indenken dat dat niet overal wenselijk is. En ook dat niet iedere plek geschikt is om een shop (of een café) te vestigen.’’