OPROEP: Wegens succes Wilde Deerne Zwolle, extra voorstelling ingelast

Oproep

Zo’n 750 Zwollenaren per voorstelling zagen de Zwolse productie over het bijzonder verhaal van het verwilderde meisje dat leefde in de bossen bij Zwolle. De Stentor is op zoek naar de belevingsverhalen van die bezoekers.

Wat raakte u het meest? Eén van de spelers? Het decor? De muziek? Of juist het totaal? We horen graag uw mening in maximaal 150 woorden. Mailen kan naar zwolle@destentor.nl onder vermelding van Mijn Wilde Deerne.

Genieten

In de drie weken na de première zijn bijna alle kaarten al verkocht. Een extra voorstelling wordt dus ingezet op 3 juni. ‘Dit is een groot compliment voor alle betrokkenen’, aldus producenten Boudewijn Koops en Ilona Kevelham in een reactie. ‘Het creëren van een geheel nieuwe productie is spannend en blijft een risico. Als het op deze manier wordt ontvangen dan kun je het alleen maar omarmen en er met volle overgave van genieten’.

Community-art

De Wilde Deerne, in regie van Ko van de Bosch, is de eerste productie van De Zwolse Stadsproductie. Voor deze muziektheatervoorstelling, gespeeld en gedragen door Zwollenaren, wordt landelijk interesse getoond. Dit community-art project is bekroond met vier sterren door De Theaterkrant en kreeg lovende woorden van de Volkskrant in een driesterren-recensie waarin de componisten en muzikanten Dries Bijlsma en Rob Peters worden geprezen voor het muzikale tapijt onder de voorstelling.

Spektakel

De cast bestaat uit ruim honderd spelers, waarvan de jongste 6 en de oudste 68 jaar is. Allemaal wonend, werkend of studerend in de Hanzestad. Professionele acteurs, semi-profs, amateurspelers, Circusschool Pavarini en Koorbazen brengen een bijna twee uur durend spektakel in de IJsselhallen.

Het verhaal

Exact 300 jaar geleden werd er een verwilderd meisje gevonden in de bossen bij Zwolle. Men noemde haar de Wilde Deerne. Ze kon niet praten en at alleen voedsel dat ze in de natuur kon vinden. Wie was deze ‘Deerne van Zwolle? Waar kwam ze vandaan en hoe wist zij ruim 17 jaar lang alleen te overleven?