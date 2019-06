Oproep: wordt jouw buurt in Zwolle vuurwerkvrij?

video ‘Eigenwijze stadstuin­der‘ Joke wil nog veel Zwollena­ren blij maken met biologisch geteelde groente

4 juni Onderweg naar de munt gebeurt het. Hij ziet een grote aardbei bungelen. En die is zo goed als rijp. De aardbeien mogen nog niet geplukt worden, maar dit is té verleidelijk. ,,Mag vast wel. Lekker hoor.” En dan alsnog naar de munt. Hij hanteert vaardig het keukenmesje en houdt een bosje omhoog. ,,Ruik eens. Heerlijk. Die is voor in de thee.”