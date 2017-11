Opruimen brandschade Vaca Negra in Zwolle duurt langer dan verwacht

Zaterdag leek er totale verwarring te zijn bij de meldkamer van de brandweer, die het bericht uitstuurde dat er brand was bij Argentijns restaurant El Toro op de Melkmarkt in Zwolle. El Toro? Dat fikte in 2008 toch al af?

,,Waarschijnlijk heeft degene die de brand meldde bij de meldkamer gezegd dat het bij El Toro was", zegt woordvoerder Jan Wittenberg van de Veiligheidsregio IJsselland. ,,Of het staat nog verkeerd in ons systeem. Het kan dat het nooit is doorgegeven dat er een ander restaurant in zit. Ik vind het ook niet van groot belang. Belangrijker is dat het adres klopt wat wordt doorgegeven."

Eigenaar Hendrik Karabagias van Vaca Negra kan er wel om lachen. ,,Bizar wel", zegt hij. Tussen El Toro en ons hebben er twee andere zaken in gezeten: Argentina en Chill en Grill. Wij kwamen er pas in 2013 in."

Volledig scherm De brand bij Vaca Negra is ontstaan in de keuken waarbij veel rookontwikkeling was. Er is vooral veel roetschade. Eigenaar Hendrik Karabagias neemt de schade op. © Frans Paalman

Twee dagen na de brand blijkt het optimisme van afgelopen weekend bij Karabagias wat te voorbarig geweest. Na een gesprek met de contra-expert van de verzekeraar moet hij er rekening mee houden dat het langer duurt voordat zijn restaurant aan de Melkmarkt weer open kan. ,,Ik wil best over een paar weken open, maar het schijnt niet verstandig te zijn. Roet gaat overal in zitten. We zullen plafonds en vloeren open moeten breken om te kijken hoe erg de schade is. Gelukkig ben ik goed verzekerd én heb ik een uitwijkmogelijkheid met mijn nieuwe restaurant aan de Ossenmarkt. Daar zetten we voorlopig Vaca Negra voort. Dat nieuwe concept moet even wachten. Ik wil ook mijn personeelsleden, zo'n 25 personen, niet al die tijd thuis laten zitten."

Hij prijst zich gelukkig met de brandwerende maatregelen in zijn restaurantkeuken. ,,Dat heeft erger voorkomen. Bij de brand bij El Toro destijds vreesde men dat de hele Melkmarkt af zou branden."

Brandhaard

Het is niet de eerste (grote) brand in de straat. Half oktober woedde er brand bij het Stedelijk Museum, zes jaar geleden ontplofte bij een gasexplosie in april een leegstaand pand recht tegenover het huidige Vaca Negra en twee maanden daarna verwoestte een brand het monumentale pand waar restaurant Humphrey's zit. Bij schilderswerkzaamheden vatte hout vlam waarna het pand niet meer te redden leek. Na een ingrijpende renovatie is het pand in ere hersteld en draait Humphrey's er alweer enkele jaren op volle kracht door.

Volledig scherm De brand bij restaurant El Toro in de Nieuwstraat en op de Melkmarkt in 2008 verwoestte het pand grotendeels. Archieffoto Frans Paalman © Frans Paalman