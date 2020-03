Opstandige arrestant (40) overlijdt in politiecel Zwolle

Jack's Music Bar in Zwolle sluit deur vanwege coronacri­sis

8:20 Het Zwolse café Jack’s Music Bar sluit voorlopig de deur in verband met de coronacrisis. Het is voor zover bekend de eerste kroeg in deze regio die overgaat tot dit besluit. ‘Wij zijn van mening dat ieders gezondheid altijd boven financieel gewin moet gaan’.