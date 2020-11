Opvolging wethouder Sloots in Zwolle: iedere GroenLinkser maakt kans

Dankzij tip van z’n vrouw verruilt Klaas Sloots wethouders­post in Zwolle voor baan als burgemees­ter

4 november Het vertrek van de Zwolse wethouder Klaas Sloots (49) komt voor vrijwel iedereen als een verrassing. Behalve dan voor zijn vrouw, want zij tipte hem afgelopen zomer tijdens het opzetten van de tent in Frankrijk op de burgemeestersvacature in Stadskanaal. ,,Na een jaar had ik niet kunnen gaan, nu wel.’’