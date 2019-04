Oranje tips: Dit kun je allemaal doen op Koningsdag

Zwolle trapt Koningsdag af met het Koningsnachtspektakel. Coen&Sander van Radio 538 presenteren het evenement wat van 19.00 tot 00.00 uur plaatsvindt op de Grote Voort in Zwolle. Op Koningsdag zelf is er een kleedjesmarkt in de Diezerpromenade en in Assendorp. Niet alleen voor de kleedjesmarkt kun je Assendorp bezoeken, er is ook een stormbaan, een dichtwedstrijd en livemuziek. Daarnaast is er ook de hele dag in de binnenstad livemuziek op diverse podia.

Kermis

Volledig scherm Een archieffoto van de kermis op het Marktplein in Apeldoorn. In Apeldoorn vind je, naast de vrijmarkt, de Koningskermis op het Marktplein. Botsauto's, attracties voor kinderen, de schiettent en de grotere attracties zijn allemaal aanwezig op Koningsdag. In het Beekpark kunnen gezinnen zich vermaken met muziek, eten en drinken en veel activiteiten. In het Oranjepark is een antiekmarkt, muziek en theater. Ook kun je daar Tai Chi’en. Apeldoorn trapt de festiviteiten af met prinsennacht: een muziekfeest met zeven podia. Het programma begint om 20.00 uur.

Deventer viert Koningsdag onder andere in het Worpplantsoen, met verschillende bands en optredens. Ook in het havenkwartier kun je je lol op, daar wordt het Deventer Koningsfestival gehouden. Met optredens, eten en genoeg te doen voor de kinderen. Op Koningsdag zelf is het gratis toegankelijk, voor koningsnacht moet je wel een ticket kopen. Ook de traditionele Kindervrijmarkt is er weer dit jaar: op de Keizerstraat, de Brink en Zandpoort. De markt is er van 8.00 tot 15.00 uur.

Optocht

Ook in Hardenberg zit de dag vol met activiteiten voor Koningsdag. Op de Brink/Hessenweg vindt er een Oranjebraderie plaats en ook in het centrum is genoeg te beleven. In Ommen kun je vanaf 13.30 uur kijken naar een grote optocht met versierde wagens, loopgroepen en muziekverenigingen. Ook in Dalfsen hoef je je niet te vervelen dankzij kinderspelen, Highland Games, een Jeu de Boules-toernooi en een drakenboot race.

Dweilorkesten

Volledig scherm Wolter Kroes © ANP Wil je Koningsdag op de Veluwe vieren? Dan zit je in Harderwijk goed. Naast de kleedjesmarkt zullen de hele dag diverse dweilorkesten en koren spelen en zingen in de stad. Ook in Ermelo kunnen de voetjes van de vloer, vanaf 13.00 uur zullen onder andere Wolter Kroes en Henk Dissel een feestje maken in de Muziektent.

Salland

In Wijhe wordt Koningsdag traditioneel ingeluid door de klokken. Vlak daarna trekt de Wijhese Harmonie door het dorp om Koningsdag een mooie start te geven. In Raalte kun je vanaf 13.00 uur in het centrum genieten van livemuziek.

Mannenkoor

Een obstacle run, meezingfestijn en Koninklijke spelen: in Kampen hoef je je niet te vervelen. Vanaf 20.00 uur vindt traditioneel het Oranjeconcert plaats door Christelijk Kamper Mannenkoor D.E.V.

Volledig scherm Archieffoto van het Christelijke Kamper Mannenkoor 'D.E.V.' © Berichtendienst GZ

Flevoland