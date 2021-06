Oranje vlaggen, capes en - ja echt - wenkbrauwen vliegen de deur uit: ‘Ik heb bijna niks meer over’

VideoHet Nederlands elftal staat na zeven jaar weer op een eindtoernooi. Wat doet dat met het Oranjegevoel? De Stentor-verslaggever Vincent de Vries peilt de stemming in de regio. Vandaag is hij te gast in Zwolle, waar Meine Boonstra uitlegt waarom er vrijwel geen EK-attribuut meer te koop is. Zelfs niet meer in zijn feestwinkel.