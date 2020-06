Organisatie verwacht straks 400 tot 500 mensen bij antiracisme-actie in Zwolle: ‘Als ze te dicht op elkaar staan, grijpen we in’

Hoe jarenlang uitstel van besluit over IJsselhal­len nu een risico vormt voor ‘bruisende stad’ Zwolle

6 juni Dat de IJsselhallen sluiten, mag geen verrassing heten. Al jaren is bekend dat de voormalige veehallen geruimd moeten worden voor woningbouw. Niet getreurd, want Zwolle zou een nieuwe evenementenhal krijgen. Maar na decennia soebatten is daar nog steeds geen knoop over doorgehakt. Hoe een jarenlange afwachtende houding Zwolle als evenementenstad in het nauw kan brengen.