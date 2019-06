Organisaties evenementen in regio houden weerbeeld komende uren in de gaten; voorlopig alleen Paardenvierdaagse Epe afgelast

Evenementen in de regio maken zich op voor weer een onstuimige avond. Weeronline maakt melding van code oranje en voorspelt zware onweersbuien in de namiddag en avond, mogelijk gepaard met windstoten van circa 100 kilometer per uur. Er is kans op hagel.

In de regio worden tal van evenementen gehouden waar veel mensen op afkomen, zoals de religieuze jongerenfestival Opwekking in Biddinghuizen, de Deventer Kermis met een vuurwerkshow laat in de avond, en het foodtruck-festival Lepeltje Lepeltje in Park De Wezenlanden in Zwolle.

De organisatoren van deze evenementen beraden zich op dit moment wat te doen als het slechte weer losbarst: voortijdig afgelasten of het eerst afwachten en mogelijk het evenement voor een korte periode stopzetten.

De organisatie van de Paardenvierdaagse in Epe heeft al besloten het festijn niet door te laten gaan, maar is daarmee voorlopig de enige die tot die drastische maatregel komt.

Kermis

De Deventer Kermis en het vuurwerk dat voor vanavond aan de IJsselkade gepland staat, gaan vooralsnog gewoon door. De gemeente Deventer, die organisator van de kermis is, en de vuurwerkexploitant houden op dit moment wel van uur tot uur de weerberichten in de gaten. ,,Bij twijfel nemen we contact op met de crisisambtenaar’’, legt Miranda Bulteel, coördinator van de kermis bij de gemeente Deventer, de procedure uit. Uiteindelijk zal de burgemeester het besluit moeten nemen of het verantwoord is het evenement door te laten gaan.

Bulteel hoopt dat het niet zo ver hoeft te komen. ,,De voorlopige weerberichten geven aan dat het wel gaat regenen, maar dat is om 21 uur afgelopen.’’ We kunnen schuiven met de starttijd van de vuurwerkshow, noemt ze een optie. ,,Als dat het geval is, dan vermelden we dat op Facebook.’’ De show staat vooralsnog om 23 uur gepland. Vanavond sluit de kermis om 1.00 uur.

De gemeente Deventer besloot afgelopen dinsdag bij het noodweer de kermis een uur eerder te sluiten. De exploitant van de Booster deed toen, vanwege de harde wind, de mast van zijn attractie uit voorzorg naar beneden.

Foodtruck

De organisatie van het foodtruckfestival Lepeltje Lepeltje, dat vanavond in het Zwolse Wezenlandenpark van start gaat, wil voorlopig niets weten van afgelasting. Mocht er onweer komen, dan zal het festival tijdig worden stilgelegd en het terrein worden ontruimd, zegt woordvoerder Sijmon Stronks van het organiserende KultLab. ,,Als het daarna weer opklaart, geven we het terrein weer vrij.’’ Stronks duidt op de protocollen die er vooraf voor noodsituaties zijn gemaakt en het nauwe overleg dat er met de gemeente Zwolle is.

Aaltjesdagen

In Harderwijk gaan vanaf vanavond de Aaltjesdagen van start, een festival met een braderie, veel optredens en kinderactiviteiten. De organisatie neemt de weersvoorspellingen voor de komende uren mee in een regulier overleg dat al voor vanmiddag gepland stond. Voorlopig lijkt het erop dat het evenement gewoon door gaat.

Pinksteropwekking

Het is nog onduidelijk of de weersvoorspellingen effect hebben op de Pinksteropwekking in Biddinghuizen. De organisatie biedt hierover later meer informatie.

Avondvierdaagse