Organisaties klimaatprotest Zwolle en Apeldoorn snappen brief burgemeesters niet: ‘Juist goede afspraken over dit weekend’

Harde knallen bij vaccineren in Zwolle: houten dakspanten scheuren door hoge verwarming IJsselhal­len

8:57 De verwarming van de vaccinatiestraten in de IJsselhallen in Zwolle heeft gezorgd voor scheuren in houten spanten onder het dak. Daardoor heeft vorige week tot twee keer toe een harde knal geklonken, waarop het inenten door de GGD werd stilgelegd. Gevaarlijk is het geen moment geweest. Bij eerdere publieksevenementen is het nooit misgegaan, omdat de verwarming dan een stuk lager staat.