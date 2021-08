Organisatoren van evenementen in de regio zijn unaniem: ‘750 mensen is te weinig’

Update + video Schip met levensge­vaar­lijk gif ligt stil in Zwolle, ‘Kennelijk moeten er eerst doden vallen’

30 juli Binnenvaartschip Imatra is stilgelegd in Zwolle. Het is één van de drie schepen die een lading graan vervoert waarbij een veel te hoge concentratie van de giftige stof fosfine is gemeten. De lading is afkomstig uit Polen, de stof is in capsulevorm aan het graan toegevoegd om ongedierte (waaronder ratten) te bestrijden.