Organist Luuk (16) uit Dalfsen neemt zijn eerste cd op: in Bovenkerk in Kampen

Luuk Schuurman won in juni 2018 zijn eerste concours waar hij aan meedeed. Een kleine twee maanden later bracht hij in zijn leeftijdscategorie ook het Feike Asma Concours in Ede op zijn naam. Sinds een paar weken heeft hij ook nog eens zijn eigen cd. Opgenomen in de Bovenkerk in Kampen. ,,Heel gaaf. Of ik erbij stilsta? Ik moet haast wel’’, vertelt Luuk. De eerste reacties zijn zo goed, dat hij zijn handen vol heeft aan het versturen van al die cd’s. Hij kan het soms allemaal nog niet bevatten. ,,Ik dacht in eerste instantie dat het een grapje was. Het gebeurde namelijk vlak na mijn concert. De organisator had al eens gezegd dat het hem leuk leek om een cd met mij op te nemen. Direct na mijn orkest zei hij dat hij met me wilde praten. Wat heb ik nou weer verkeerd gedaan, dacht ik. Toen begon hij dus over een cd. Dat moest ik wel even tot me door laten dringen, ja.’’