Oud-burgemeester Leo Elfers (77) overleden: ‘Het is onverwacht snel gegaan’

Hij was burgemeester in verschillende gemeenten, wethouder, raadslid én man met talloze nevenfuncties. Slechts weinigen hebben in deze regio zo’n staat van dienst opgebouwd in het openbaar bestuur als Leo Elfers. Hij overleed zondag op 77-jarige leeftijd. ,,Het is onverwacht snel gegaan.’’