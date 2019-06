Oud-huurders vangen bot bij rechter over bemiddelingskosten Zwolse makelaar Maxx

De twee oud-huurders eisten bedragen van ruim 800 en 950 euro terug die Maxx in rekening bracht omdat zij meenden dat Maxx in opdracht van hen én de verhuurder werkte. Maar daar is volgens de rechter geen bewijs voor geleverd.

Twee walletjes

Volgens het tweetal dat de rechtszaak aanspande, was hiervan sprake toen zij via Maxx woonruimte huurden in een tot appartementencomplex omgebouwd kantoor aan de Burgemeester Drijbersingel. Zij stelden dat Maxx het complex achter de schermen al in portefeuille had en dus geen moeite hoefde te doen voor de huurders. De aanhuurkosten (ter hoogte van een maand huur) zouden dus niet in verhouding staan tot de geleverde inspanningen. Maxx stelde dat er helemaal geen sprake was van het van twee walletjes eten. Beide huurders hadden een zoekopdracht gegeven aan de makelaar, en bij de zoektocht op grond van hun specifieke woonwensen kwamen deze appartementen in beeld, stelde Maxx. Vervolgens begeleidde de makelaar de huurders succesvol naar een huurovereenkomst. ‘Het past bij dit soort dienstverlening dat ervoor wordt betaald‘, aldus de makelaar.