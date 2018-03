'Oud industrieel' café in Zwolle voor jong en oud

,,Iedereen is welkom", stelt Reijntjes. ,,Vanaf achttien jaar tot tachtig plus, als mensen de muziek maar leuk vinden." Met een uitgebreid assortiment aan drank, veel muziek uit de jaren tachtig en negentig en thema-avonden moet de horecagelegenheid zorgen voor meer reuring in de straat voordat het uitgaansleven begint. ,,Mensen kunnen hiervan uit door naar de uitgaansmogelijkheden in de straat."

,,Wij hebben veertig tot vijftig bieren en twintig whiskeys en vijftien wijnen die wij hebben laten proeven door klanten. Het aanbod van alle drankjes komt straks in een boekwerk te staan dat leuk is voor toeristen, maar ook voor de Zwollenaar. ,,Er staat een verhaal in over het ontstaan van de stad. Verder kan je lezen over de oorsprong van het bier of de whiskey met uitleg over de geur, smaak en alcoholpercentage." Ook komt er een strippenkaart, zegt Reijntjes. ,,Hier staan verschillende speciaalbieren op die je kan proberen. Als iemand de kaart vol heeft komt de naam op de muur." De keuken is door wat problemen tijdens de verbouwing nog niet klaar, maar gaat over twee weken is open: ,,Dan kunnen bezoekers weer sateetjes en speklappen bestellen."