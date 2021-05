Oud-kroegbaas beproeft zijn geluk met verkoop van schepijs

Hij is niet te missen, de met Disney-figuren versierde ijscowagen waarmee Gert van Dijk (57) door de Zwolse straten rijdt. En binnenkort moet ook Kampen eraan geloven, zegt de oud-kroegbaas uit Zwolle, die aldaar een gat in de markt probeert te vinden. Het brengt hem onder de mensen en weg bij de geraniums.

Horen we het goed? Een muziekje waarmee de komst van een ijsverkoper wordt aangekondigd, het lijkt van andere, vervlogen tijden. Zoiets als een srv-wagen of, in mindere mate, een draaiorgel. Een ‘ouderwetse’ ijscoman die de wijk doortrekt, dat zijn ze in het kinderrijke Stadshagen niet gewend. De nieuwbouwwijk lijkt het perfecte territorium voor een ijsverkoper met ambities.

Van Dijk: ,,Ik ben op Koningsdag begonnen en richt me in eerste instantie op Stadshagen en Assendorp, in goed overleg met een andere ijscoman. Ik mag volgens de ventvergunning nergens langer dan tien minuten staan, in verband met concurrentie voor traditionele ijswinkels. Al denk ik niet in die termen, omdat mensen toch wel hun voorkeuren hebben. Omdat ik een bus heb wil ik ook het buitengebied erbij betrekken en ga ik me op Kampen richten. Daar ben ik echt de enige verkoopwagen.”

Kroeg

Van Dijk had in het verleden een eigen kroeg in Zwolle en was onder meer werkzaam als monteur. Door de crisis raakte hij opdrachten kwijt. Maar stilzitten is niks voor hem en daarom sloeg hij een andere weg in. ,,Hiermee ben ik weer onder de mensen en draai ik mee in de maatschappij. Ik wil niet achter de geraniums zitten en bedacht wat ik op mijn leeftijd nog kan doen? Toen kwam ik hierop uit. Ik ben altijd een vrij baasje geweest dat het liefst voor zichzelf werkt en hiermee ben ik lekker sociaal bezig.”

Kindervriend

Bovendien is hij naar eigen zeggen een echte kindervriend. Van Dijk: ,,Ik ben stapelgek met kinderen, vind het leuk om een lach op hun gezicht te toveren. Ze staan te dansen in de straat als ik eraan kom rijden. Mooi weer of niet, kinderen willen altijd ijs hebben. Ik ben ook te boeken voor kinderfeestjes, wil je dat erin zetten?”

Zijn bus is duidelijk met deze doelgroep voor ogen, recent bespoten. ,,Nee, het ijs maak ik niet zelf. Het is ambachtelijk Italiaans schepijs dat ik uit Oud-Beijerland haal. Ik ben nog bezig met een vriezer voor de voorraad, zodat ik niet te afhankelijk ben van mijn leverancier. Ik neem tien bakken mee in de bus en kan daarmee op één dag zo’n 300 bolletjes verkopen.”

Na een regenachtige periode is de beer qua verkoop sinds enkele dagen los. Van Dijk maakt lange dagen, zonder te morren. ,,Ik heb geen hekel aan autorijden en geen hekel aan werk. Het is seizoenswerk, met ijs ben je maximaal een half jaar zoet. Daarna ga ik kijken of ik andere producten aan de man kan brengen, dat worden waarschijnlijk kerstmarkten. Ik krijg tot dusver leuke reacties en verzoeken om op meerdere locaties te komen. Het liefst doe ik dit zeven dagen in de week.”