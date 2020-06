Oud-materiaalman Hennie Bosch gaat niet meer naar stadion PEC Zwolle: ‘Zo hoeft het van mij niet meer’

Typhoon is ‘enorm vereerd’ als eerste Zomergas­ten-gast

29 juni Zwollenaar Glenn de Randamie, oftewel rapper Typhoon, vindt het zelf ‘onbegrijpelijk’ dat hij op 19 juli de eerste gast is in de VPRO-interviewserie Zomergasten, zegt hij met een lach. ,,Blijkbaar zat mijn naam al een paar jaar in de pijplijn op de redactie, maar was het nu de perfecte timing", aldus De Randamie.