Oud-penningmeester Zwolse studentenvereniging 'leende' 12.000 euro

De oud-penningmeester van de Zwolse studentenvereniging Waltertje in Zwolle heeft vorig jaar een greep in de kas gedaan. Uit berekeningen van het verenigingsbestuur 'leende' de oud-student journalistiek ongeveer 12.000 euro voor privé-doeleinden.

De student was amper een studiejaar penningmeester van Waltertje. Hij haalde in het eerste jaar van de opleiding Journalistiek op Hogeschool Windesheim niet de benodigde studiepunten.

De oud-penningmeester ondernam de dubieuze geldpraktijken tussen februari en november vorig jaar. Voordat hij de vereniging verliet had hij overigens al weer het 'geleende bedrag' aan de studentenclub terugbetaald, vertelt de huidige penningmeester Bernard Kuiper, die niet bekend wil maken om wie het gaat. De man zou intussen in een andere stad studeren.

Afboekingen

Kuiper ontdekte in maart bij toeval de onverklaarbare afboekingen. Telkens waren er kleine bedragen van de rekening afgehaald. ,,Toen het bestuur hem die situatie voorlegde bekende hij meteen. Hij bleek het geld voor persoonlijke doeleinden te hebben gebruikt en deed er onder meer boodschappen mee bij de supermarkt.''

Het bestuur zit duidelijk met de kwestie in zijn maag, doordat de oud-penningmeester heeft bekend en het geld al zelf had teruggestort. Het twijfelt daarom nog of het aangifte tegen de man gaat doen, zegt voorzitter van Waltertje, Demi Blom. ,,Eerst willen we nog eens met hem om tafel zitten voordat we die beslissing gaan nemen.'' Ook penningmeester Bernard Kuiper is er nog niet uit. ,,We zitten er meer mee dat ons vertrouwen is geschaad. Hij heeft misbruik gemaakt van zijn positie.''

'Niet rijk'

De gevolgen waren niet te overzien geweest als het bedrag niet in kas was teruggestort, meent Kuiper. ,,12.000 euro is een significant bedrag voor een vereniging als de onze. We zijn beslist niet rijk. Als dit bedrag niet was teruggestort dan hadden we als vereniging niet verder kunnen functioneren.''

Saillant is dat de studentenvereniging financiële ondersteuning krijgt vanuit de journalistenopleiding van de Hogeschool Windesheim. De club heeft ongeveer 150 actieve leden die allen student journalistiek zijn en voor een symbolisch bedrag van een euro lid zijn geworden. Welk financieel aandeel de opleiding in de begroting heeft is niet duidelijk. Woordvoerder Lex Kloosterman van Hogeschool Windesheim laat desgevraagd weten dat de kwestie voor de opleiding in ieder geval aanleiding is een gesprek met het bestuur van Waltertje aan te gaan.