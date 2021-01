Oud plan om miljoenenbrug voor studenten Windesheim te bouwen afgestoft, ondanks dat het Zwolle eerder onhaalbaar leek

VideoTe duur, en het is maar de vraag of studenten er echt gebruik van gaan maken. Het plan om de stroom studenten naar Hogeschool Windesheim via een brug over de IJsselallee te laten lopen, sneuvelde twaalf jaar geleden. Maar het idee is opgefrist en afgestoft en de kans is groot dat de miljoeneninvestering toch echt gaat plaatsvinden. En dat dankzij het idee van een wandelpad naar de IJssel.