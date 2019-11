Oud-politiechef maakt overstap naar brandweer en wordt directeur Veiligheidsregio IJsselland

Zwolle krijgt nieuw ‘wolken­krab­ber­tje’: dit zijn de 6 hoogste gebouwen uit de regio

14:18 De stad Zwolle krijgt er een hoog gebouw bij. Er komt een nieuw appartementencomplex in Holtenbroek, dat moet de hoogste woontoren van de stad worden. Deskundigen voorspelden al meer hoogbouw in Oost-Nederland, vanwege de woningnood. Maar wat zijn de hoogste gebouwen die we al kennen in de regio? In Apeldoorn, Deventer en Zwolle.