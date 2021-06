Oud-prof Marijn de Vries is twee jaar fietsburgemeester van Zwolle: ‘Fietsen meer dan alleen mobiliteit’

Rapper Makka uit Zwolle wil leven beteren na ‘toneelstuk’ van eigen liquidatie, lukt dat?

28 juni Aan de ene kant is Michael C. (35) uit Zwolle de rapper die niet met zich laat spotten. Aan de andere kant is hij een man vol angst, die bang is door zijn moeder te worden vermoord. Een verhaal over het leven van Makka, de rapper die zijn eigen liquidatie in scène zou hebben gezet en zijn leven wil beteren.