Oud-rechtbankpresident Oost-Nederland nieuwe voorzitter Raad voor de rechtspraak

Voor Naves is de Raad voor de rechtspraak geen onbekende plek, hij is sinds september dit jaar al lid van diezelfde Raad. Eerder was hij president van de rechtbank in Gelderland van 2013 tot 2015 en van de rechtbank in Amsterdam van 2015 tot afgelopen september. Daarvoor was president van de rechtbank Oost-Nederland en waarnemend president van de rechtbanken in Almelo, Arnhem en Zutphen. Hij was onder meer verantwoordelijk voor de splitsing van de rechtbank Oost-Nederland en de totstandkoming van de rechtbank Gelderland en de rechtbank Overijssel per 1 april 2013.