Oud spoorgebouw bij station Zwolle wordt bierbrouwerij

Van Ark begon drie jaar geleden met brouwen in zijn garage, met in het achterhoofd het idee om uit te groeien tot een serieuze speler in bierland. De Zwollenaar ligt op koers. Sinds 2,5 jaar wordt zijn Zwölsch, afgeleid van het beschermde Kölsch uit Keulen, gebrouwen bij Othmar in Ootmarsum. ,,Maar Zwols bier hoort uit Zwolle te komen." De oplossing lag letterlijk om de hoek. ,,Ik woon hier tweehonderd meter vandaan en kwam er heel vaak langs tijdens het uitlaten van de hond. Toch had ik iemand anders nodig om me te tippen. Ik huur het nu met één beperking: de NS wil tegen de tijd dat het project rond de spoorzone klaar is, kijken hoe ze verder wil met dit deel." Van Ark heeft een contract tot 2020.