Oud Van der Valk-restaurant Zwolle gekraakt

Mooie herfstfoto's? Stuur ze in!

15:06 Het is weer herfst, de paddenstoelen schieten uit de grond en de bomen veranderen weer van kleur. Nu zouden wij graag mooie paddenstoelen en andere herfstfoto's willen zien van onze lezers. Dus heb jij een mooie foto die met herfst te maken heeft? Stuur hem hier in! Deze komt dan terecht in onze fotogalerij, waar anderen de foto kunnen bewonderen.