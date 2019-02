Oud-volleybalinternational Manon Flier heeft op het toneel geen last van plankenkoorts

Onze jongeren zijn geen watjes

13:59 Maandag verscheen er een onderzoek waaruit bleek dat studenten veel stress ervaren door het leenstelsel. Voorpagina nieuws. “Wat een verrassing!” schreeuw ik naar niemand in het bijzonder, maar vooral tegen de voorpagina, in het ijskoude halletje bij mijn voordeur. Hoe vaak ik me al niet woedend heb geuit over dit schaamproduct van Rutte II. Dit wangedrocht dat ouders verlamt die niet genoeg verdienen om hun studerende kinderen uit de schulden te houden, dat studenten gezondheidsklachten bezorgt, dat maakt dat we een hele generatie jongeren op achterstand zetten.