Oud-voorganger Henk Stoorvogel biedt met nieuw boek hulp bij bezield spreken

Video Het oudste stukje Zwolle aangetrof­fen in Grote Kerk: ‘Enorm belangrijk­ste vondst’

20:00 In Academiehuis de Grote Kerk in Zwolle is de muur van een romaanse kerk gevonden. Het is het oudste stukje van Zwolle dat ooit is aangetroffen. De Stentor ging een kijkje nemen. Stadsarcheoloog Klomp: ,,Het is een lot uit de loterij.”