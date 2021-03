Oud-wethouder Zwolle gaat nu zegenend door Groesbeek (en dit is zijn boodschap aan GroenLinks)

Peter Pot (58) wijst naar de foto op de kast in zijn kantoor van de pastorie bij de Cosmas- en Damianuskerk in Groesbeek. ,,Mijn vader, overleden in november.’’ Daarnaast de Blauwe Bal, een onderscheiding die jaarlijks door het carnavalsgezelschap Orde van de Zwolse Ballen (oud-wethouders) uitgereikt wordt aan iemand die zich verdienstelijk heeft gemaakt voor Zwolle. Maar dit exemplaar blijft hier, net onder Nijmegen. Pots vader ontwierp elk jaar de kenmerkende blauwe onderscheiding. Dit was zijn laatste. Vanwege de coronacrisis is de prijs dit jaar niet toegekend. Die blijft dus in de familie, als dierbare herinnering.