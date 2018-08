Oud-wethouder Zwolle wil nationale voetgangersbond

Iedereen loopt, maar voor de overheid vormen voetgangers een blinde vlek. Althans, dat stelt Filip van As, tot vorig jaar juni wethouder in Zwolle. De voormalig ChristenUnie-bestuurder zwengelt vanuit zijn voorzittersrol bij Veilig Verkeer Nederland afdeling Zwolle de voetgangersdiscussie aan. Te smalle trottoirs, hinderlijke lantaarnpalen en voetpaden die zomaar doorsneden worden door of opgeofferd worden voor fiets- of autowegen. Volgens Van As (51) is er dan ook nog een wereld te winnen voor de voetganger.